Black friday sotto tono, la voglia di acquisti cala del 30% 

Il Black Friday continua a generare interesse per retailer e consumatori in vista del Natale, ma con un calo di partecipazione del 30% secondo l'indagine di Trovaprezzi.it, portale di comparazione prezzi degli operatori di e-commerce. Diminuiscono le ricerche di smartphone e notebook, mentre cresce l’attenzione per integratori e vitamine, smartwatch e profumi.

Sebbene il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, quest’anno il 29 novembre, resti la data simbolo di sconti imperdibili, secondo i dati di Trovaprezzi.it, le ricerche online effettuate il giorno del Black Friday hanno registrato una costante diminuzione negli ultimi anni. Dal picco di 1,73 milioni di ricerche nel 2020 si è passati a 940mila nel 2023 (con una flessione del 30% rispetto al 2022), i consumatori si mostrano ormai più cauti.

Questa tendenza riflette un cambiamento nelle abitudini dei consumatori, sempre più consapevoli delle opportunità di risparmio disponibili nel corso di tutto l’anno grazie alla comparazione di prezzi. Il Black Friday si conferma un momento strategico per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, ma anche il numero di ricerche per questa categoria è diminuito: dalle quasi 129.000 del 2020, le ricerche per i dispositivi mobili sono scese a circa 53.000 nel 2023.

