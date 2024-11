Black Friday, decollano le vendite 

Sui farmaci non si può, certo, però la voglia di esserci per “acchiappare” nuova clientela, c’è tutta. E così, anche sulle vetrine di una parafarmacia nel Largo, compare il cartello Black Friday, il cosiddetto “Venerdì Nero” di sconti che dura ormai una settimana e sta cambiando il commercio in città. Certo, nella parafarmacia il cartello riguarda non i farmaci bensì i cosmetici, che si stanno vendendo bene a patto di guadagnare un po’ di meno. Detto questo, però, i commercianti sono generalmente soddisfatti: particolarmente quelli di abbigliamento ed elettronica, i settori tradizionali del Black Friday. E omaggiano Galileo: «Eppur si muove». Intendono il mercato, considerato che nel caso di Galilei si parlava di ben altro, ma l’iniziativa sta comunque cambiando la condotta dei consumatori.

La sociologa

Ester Cois, sociologa dell’Università cagliaritana, “si costituisce” («Sono la prima a caderci») e poi analizza. «Il Black Friday, nel centenario da quando i grandi magazzini Macy’s di New York lo inventarono, gioca sull’euforia del clima prenatalizio». La percezione del risparmio, dice Cois, porta a un «carnevale del portafogli: la gente non compra a metà prezzo e risparmia, bensì acquista il doppio perché questo potere d’acquisto fa sentire più soddisfatti». La sociologa riconosce che «il meccanismo psicologico funziona benissimo». E si vede.

Quasi un obbligo

Certo, tra i commercianti c’è chi aderisce con convinzione e altri solo perché, se non lo fanno, per una settimana possono evitare di passare l’aspirapolvere: tanto non entra nessuno. Nelle vie Manno e Garibaldi, sempre più commercianti che aderiscono al Black Friday, ma non sempre a quello esteso che dura una settimana. Roberto Siddi lavora da Perspektiva in via Manno, che vende abbigliamento e calzature. La sua è una delle poche voci perplesse: «Sono fenomeni molto americani importati, ma mai adattati, alle caratteristiche del commercio italiano», dice Siddi, «e sbagliano i tempi. Se si vuole far percepire il Black Friday del commercio come una cosa all’acquisto, non ha senso estirpare l’iniziativa dal singolo giorno ed estenderla a tutta la settimana». Per Siddi, il cliente deve sentire che l’iniziativa sia una cosa fulminea, che sparisce subito e della quale approfittare immediatamente. Niente più di questo pressa a favore dell’acquisto d’impulso, quello sì capace di muovere le vendite anche se in realtà il cliente non ha davvero necessità di una camicia o di un paio di pantaloni nuovi. Ma stimola a farsi un regalo, a trattare bene se stessi». Insomma, quando c’è Siddi vai a comprare una camicia e ti ritrovi in psicoterapia.

Il “rimbalzo”

Per altri commercianti, cercare di fare il grande botto oggi può però minare l’immediato futuro: un po’ come accadeva per le rottamazioni delle auto, cui seguì un lungo periodo in cui le concessionarie quasi non battevano chiodo. «Ma infatti noi parteciperemo esattamente al Black Friday, nel senso che lo faremo solo venerdì 29 novembre»: così parlò Alfonso Bifulco, nel suo negozio di calzature nel Corso Vittorio Emanuele. È una delle poche saracinesche dietro le quali non c’è qualcuno che ti cucina il pasto. «Siamo praticamente obbligati a partecipare al Black Friday perché altrimenti non si vende nulla», premette Bifulco, «intanto però la gente sta acquistando anche i regali di Natale approfittando degli sconti: dunque, chiusa questa settimana, non si faranno rivedere e questo è controproducente. Inoltre, questa corsa al negozio finisce inevitabilmente con lo sgonfiare i saldi, quindi preferiamo continuare a puntare sulla fidelizzazione dei nostri clienti». Ok, ma il Black Friday è anche l’occasione per far fuori quel maglione verdino che nessuno acquista da cinque anni, e che durante questa promozione generale come per magia sparisce dallo scaffale. I commercianti sorridono, Bifulco compreso: «Vero, succede anche questo», nel senso che era scontato. In ogni senso.

RIPRODUZIONE RISERVATA