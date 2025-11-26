Black friday, corsa agli acquisti 

Domenica scorsa a Cagliari in qualche grande magazzino c'era la fila alle casse per il Black friday, iniziato in largo anticipo rispetto alla data ufficiale di domani. L'interesse nel Sud Sardegna cresce in linea con il trend nazionale con sette persone su dieci che compreranno qualcosa anche in vista di Natale: budget medio a 268 euro secondo le stime di Confcommercio; acquisti trainati da giovani, in particolare nella fascia 18-34 anni, sempre più attratti dagli acquisti online.

Nell’Isola

La maggior parte delle famiglie prevede una spesa contenuta ma mirata, con il 90% dei consumatori che non supererà i 500 euro. Per quanto riguarda le tipologie di prodotti più richiesti, anche nel Sud Sardegna si conferma la preferenza per elettronica ed elettrodomestici, considerati acquisti «importanti» da sfruttare in occasione degli sconti. A seguire, forte interesse anche per abbigliamento, prodotti per la cura della persona e giocattoli. «L'evento rappresenta l'apertura ufficiale della stagione di shopping natalizio, canalizzando le intenzioni di spesa in modo mirato, come dimostra il budget medio di 268 euro», spiega il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Marco Mainas, «è fondamentale che le nostre imprese locali sappiano cogliere questa opportunità, offrendo promozioni chiare, soprattutto in settori chiave come l'elettronica e l'abbigliamento. Questo periodo di fermento ci traghetta direttamente ai saldi invernali del 3 gennaio, fornendo un impulso vitale al traffico nei centri urbani prima della fine dell'anno».

Secondo Confcommercio sette italiani su dieci faranno acquisti durante la settimana del Black Friday che cade il 28 novembre, il 3% in più rispetto al 2024 «e, oltre la metà, ne approfitterà per comprare i regali di Natale». Un terzo degli acquirenti utilizzerà solo l'online mentre il 50% userà sia i canali digitali sia quelli tradizionali. Confcommercio ha già stimato che «il budget medio di spesa sarà – come in Sardegna - 268 euro, in leggera crescita rispetto all'anno scorso. A trainare lo shopping soprattutto le donne, i giovani tra i 18 e i 34 anni e i residenti nel Nord Italia». E ancora: «Il 90,9% dei consumatori spenderà fino a 500 euro, mentre solo il 9,1% supererà questa soglia. Elettronica ed elettrodomestici mantengono la posizione di articoli più acquistati durante il balck friday, seguono abbigliamento, prodotti per la cura della persona e giocattoli. In base alle stime del Codacons, il Black Friday darà vita in Italia ad un giro d'affari da circa 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici nell'intero periodo di sconti. A far la parte del leone saranno le vendite on line con oltre 6 acquisti su 10 (il 65%). E proprio dalle vendite on line arrivano le note stonate della settimana di sconti che parte lunedì.

I pericoli

«In concomitanza con il Black Friday stanno aumentando i tentativi di truffe su web e social network, i tentativi di frodi informatiche registrano un picco fino al +400% rispetto ad altri periodi con l'aiuto dell'AI», denuncia Consumerismo No Profit. Le truffe si concretizzano attraverso hashtag e tag legati al Black Friday che catturano l'attenzione verso offerte scontate che si rivelano inesistenti.

