Black Eyed Peas e Sfera: Olbia impazzisce 

Olbia. Erano i più attesi e non hanno deluso i 25mila della Olbia Arena. I Black Eyed Peas irrompono al Red Valley e il festival entra di diritto sulla scena degli eventi internazionali.

Al ritorno in Sardegna dopo sei anni di assenza, la band californiana dei tre rapper Apl.de.Ap, Will.i.am e Taboo domina la terza data di Olbia: immancabili i loro brani di maggior successo, “Shut Up”, “Where Is The Love”, “Hey Mama” e “Let's Get It Started”, “Don't You Worry”, “Bailar contigo” e “Simply the Best”. Dopo di loro il fenomeno brasiliano Alok, quello di “Hear Me Now” e “Work With My Love”. Prima Sfera Ebbasta. Il re della trap, all’anagrafe Gionata Boschetti, esordisce con “Tik Tok RMX” e “Cupido”. «Olbia siete tantissimi: questa è l’ultima data del mio tour è un onore chiuderlo in Sardegna», dice prima di riprendere a cantare, “Tran Tran”, “Ricchi x sempre”, “Rockstar” ma anche “Bottiglie”, “Privè”, “Baby”.

In apertura di serata, direttamente dal contest del Red Valley, Solosophia e I Tristi; a seguire la figlia d’arte Angelina Mango, i rapper Diss Gacha e Il Tre, Gaia e Mara Sattei. Completano il quadro i dj set di Andrea Damante, Damianito, Room9 e Rudeejay.

Oggi il gran finale con (nell’ordine, e dalle 21.35) Tananai, Articolo 31, Elodie, Paul Kalkbrenner e il dj set di Salmo, a notte fonda. Ma l’ultimo appuntamento della settima edizione del Red Valley prenderà attorno alle 18 con l’esibizione de Imarciapiede, dal contest del festival; a seguire Botteghi, Hu, Damianito, Naska e Wlady.

