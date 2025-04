Björn Larsson vince il Costa Smeralda  

Wanda Marasco e Riccardo Falcinelli vanno ad aggiungersi a Björn Larsson, Adrian Paci e Giorgio Spanu nell’albo d’oro del Premio Costa Smeralda. La prima batte la concorrenza di Claudia Lanteri e Fiammetta Palpati nella sezione Narrativa con “Di spalle a questo mondo” mentre il secondo si impone su Giuseppe Antonelli e Tommaso Spazzini Villa nella Saggistica con “Visus”, completando il quadro della sesta edizione della manifestazione, che aveva svelato in anticipo gli altri vincitori. Larsson, a cui va il Premio Internazionale, Paci, Premio Cultura del Mediterraneo 2025, e il sardo doc Spanu, che porta a casa il Premio Speciale.

La serata

I magnifici cinque hanno ritirato le loro statuette, opere esclusive in pietra locale dello scultore Giuseppe Sanna, ieri al Conferenze Center di Porto Cervo durante la cerimonia di premiazione condotta da Roberta Floris. Sul palco, oltre ai vincitori del Premio, di cui Smeralda Holding è partner e sponsor principale, Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda, e il direttore artistico del premio Stefano Salis, che presiede la giuria di qualità formata da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, in prima fila. In platea anche Antonio e Patrizia Marras.

Dal Papa all’Aga Khan

In apertura Floris ricorda Papa Francesco nel giorno delle esequie, «era un grande amante della letteratura», sottolinea la conduttrice prima di chiamare in causa «la mente e il cuore di questo Premio», ovvero Salis. Bypassato il momento dei ringraziamenti e il ricordo di Karim Aga Khan, padre della Costa Smeralda, scomparso a febbraio, si passa alla presentazione della giuria che ha selezionato i finalisti anche quest’anno. Dunque, le opere e gli autori in gara per la Narrativa: “L’isola e il tempo” di Lanteri, che spiega l’importanza del paesaggio nell’ispirazione letteraria e spoilera la storia del suo romanzo, ambientato in una piccola isola a sud della Sicilia, “Di spalle a questo mondo” di Marasco, dramma amoroso ispirato alla sua Napoli, e “La casa delle orfane bianche” di Palpati, che narra con toni ironici la convivenza di tre donne di mezz’età che decidono di ritirarsi in una casa di paese con le rispettive anziane madri, bisognose di assistenza.

Gli autori

Alla Narrativa tutta al femminile fa da contraltare la Saggistica, al maschile: in lizza “Il mago delle parole” di Antonelli, saggio narrativo alla scoperta della bellezza della lingua italiana nella visione di un insegnante, “Visus” di Falcinelli, sulla centralità del viso dall’antichità al selfie, e “Autoritratti” di Spazzini Villa, tra inconscio e letteratura attraverso l’Odissea di Omero. Si procede con la premiazione dei vincitori, Marasco e Falcinelli, e col Premio Cultura del Mediterraneo all’artista albanese Paci, che si collega via video dal Canada. Larsson ritira di persona il suo Premio Internazionale. «Considero un grande onore aver ricevuto il Premio Costa Smeralda. Un premio letterario dipende dalla qualità della giuria, e visti i nomi», dice il pluripremiato scrittore svedese esperto di navigazioni, «per me è stato un onore averlo ricevuto. Io scrivo per i lettori e vorrei essere ricordato come qualcuno che ha fatto del bene o che, in questa vita e con le sue parole, è stato gentile». Infine Spanu (da Masua), che condivide il premio con Nancy Olnick, presente in sala, con cui ha costituito una delle collezioni più prestigiose di vetri di Murano del XX secolo e di arte italiana del dopoguerra.

