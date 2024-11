BJK Cup, l’Italia in semifinale 

Malaga. L'Italia del tennis femminile raggiunge la semifinale della Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo. Nei quarti, a Malaga, le azzurre sconfiggono il Giappone per 2-1 e sfideranno domani la vincente di Repubblica Ceca-Polonia che ieri si è conclusa nella notte.

Le azzurre della capitana Tathiana Garbin sono riuscite a ribaltare una situazione che si era complicata dopo la sconfitta (3-6 6-4 6-4) nel singolare d'apertura di Elisabetta Cocciaretto per mano di Ena Shibahara. L'Italia, finalista nel 2023 a Siviglia, si è ritrovata con le spalle al muro ma Jasmine Paolini ha dimostrato di essere una trascinatrice, prima vincendo il suo singolare contro Moyuka Uchijima (6-3 6-4) e poi, assieme a Sara Errani, trovando il punto decisivo nel doppio (6-3 6-4) sulle nipponiche Shuko Aoyama ed Eri Hozumi. Garbin: "Il primo match è stato combattuto, abbiamo avuto molte chance ma dobbiamo ricordarci che le nostre avversarie hanno giocato una grande partita, hanno spinto e lottato e in queste condizioni il Giappone è un osso duro. Ma ce l'abbiamo fatta e sono contenta». Ora la semifinale: «Dobbiamo cercare di recuperare al meglio per farci trovare pronte».

