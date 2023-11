BJK Cup, la Slovenia tra l’Italia e la finale 

A Siviglia è il giorno delle semifinali di Billie Jean King Cup, il campionato del mondo femminile per nazioni di tennis, alle quali l’Italia si riaffaccia nove anni dopo l’ultima volta. Sarà la Slovenia l’avversaria delle azzurre, dopo il successo di ieri sul Kazakistan: Kaja Juvan ha regolato Anna Danilina in due set, poi è bastato il primo set conquistato da Tamara Zidansek contro Yulia Putintseva per fare festa. La Slovenia si è garantita il primo posto nel girone B e dalle 10 contenderà all’Italia un posto per la finale. A seguire si sfideranno nell’altra semifinale il Canada e la Repubblica Ceca, ultima qualificata dopo il doppio di spareggio vinto con gli Stati Uniti.

Metz amara

Nell’Open della Mosella, Atp 250 che si conclude oggi a Mtz, niente da fare per Fabio Fognini, liquidato (6-0, 6-2) in semifinale da Ugo Humbert, vincitore del Superchallenger di Cagliari. Il francese affronterà in finale il russo Alexander Shevchenko (doppio 6-4 al- l’altro transalpino Pierre-Hugues Herbert).

Oggi è anche vigilia delle Atp Finals di Torino, al via domani. Ieri Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, hanno incontrato i fan al Nike Store di Torino in via Roma, affollato da centinaia di tifosi. È anche stato allestito un campo sul quale il due campioni si sono cimentati a scambiare colpi coi tifosi.

