BJK Cup, ecco le cinque azzurre 

Sconfitta in semifinale nel torneo Wta 250 di Monastir (Tunisia) dalla slovacca Rebecca Sramkova (127 Wta) per 6-3, 6-4, Lucia Bronzetti ha trovato un motivo di consolazione. La 25enne riminese (86 del mondo) è tra le cinque giocatrici convocate da Tathiana Garbin in vista della finale della Billie Jean King Cup, che si svolgerà dal 13 al 20 n2024 sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.

In Spagna, assieme a lei, ci saranno Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. L’Italia affronterà nei quarti, sabato 16 alle 10, una tra Giappone e Romania, che si sfideranno due giorni prima.

«A prescindere da chi rappresenterà l’Italia a Malaga, il nostro è un gruppo estremamente coeso», ha detto la capitana, «posso contare su tante ragazze/atlete straordinarie, per impegno, professionalità, passione. Siamo un gruppo affiatato, una famiglia, come dimostrato lo scorso anno a Siviglia dove abbiamo riportato l’Italia in finale a distanza di dieci anni dall’ultima volta. E proprio da quella splendida cavalcata vogliamo ripartire».

RIPRODUZIONE RISERVATA