Bizzarra primavera da neve  

Un risveglio imbiancato e inusuale quello di ieri sul Gennargentu: circa 4 centimetri di neve hanno colorato il massiccio, a dimostrazione che la primavera non riesce a spiccare il volo e aprile “at mortu sa mama a frioso” come sono soliti raccontare gli anziani, descrivendone l’instabilità climatica.

L’anomalia

Al di sotto della media stagionale le temperature si sono attestate vicino allo zero nella notte e attorno ai tre gradi durante la giornata. Straordinario il colpo d’occhio al mattino, col bianco a modellare i rilievi e la natura circostante.A raccontare per primo lo scenario sui social, Tore Moro, dell’azienda agricola Separadorgiu di Fonni. Attivissimo su Facebook, ama condividere con amici e appassionati, foto e video virali, dalla sua casa sistemata tra le vette dell’Isola a 1460 metri. «Già dalla serata di mercoledì il clima si è fatto più gelido complice anche il forte vento - racconta Moro - viviamo quassù da diversi anni e la neve per noi è di famiglia. Al mio risveglio per accudire gli animali della fattoria, la piacevole visuale del piazzale imbiancato col paesaggio intorno vestito di magia». E ancora: «Abitare quassù è una croce e una delizia, se penso che nei mesi scorsi io e i miei cari siamo rimasti bloccati per 25 giorni dovendo far forza solo sui nostri mezzi. In tanti salgono spesso a trovarci, vedendoci come un piccolo punto di riferimento. Il tutto ci scalda il cuore e tante amicizie sono nate intorno al nostro camino, fra un bicchiere di buon vino. La nostra vita è qui, in un luogo magico e speciale».

La montagna bianca

Per gli amanti della montagna, uno storico riferimento è anche Pino Puddu del rifugio “Su Filariu” a Desulo (1370 metri): «Dal 1985 viviamo in questo paradiso incontaminato, a stretto contatto con la natura che amiamo e rispettiamo tutti i giorni dell’anno. Un vero peccato che la nevicata sia stata fugace e solamente in pochi intimi ne abbiamo potuto beneficiare. Suggerisco a tutti di fare un salto da queste parti, che a breve saranno un’esplosione di colori primaverili. Intorno al Gennargentu - conclude - l’interesse dei turisti è crescente. Migliaia di persone fanno tappa a Punta La Marmora in tutte le stagioni. Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, facendo sentire il visitatore come uno di casa. Che si tratti di servizio bar, una pizza o un’escursione a cavallo poco cambia, per noi l’ospite è sacro». Complice il timido sole pomeridiano, la coltre bianca non ha avuto lunga durata, andandosi a sciogliere quasi subito, resistendo solo sui calanchi ombrosi di quota.