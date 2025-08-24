VaiOnline
Tertenia.
25 agosto 2025 alle 00:18

Bixinau antigu fa il pieno per un ventennale da record 

L’antico villaggio che rivive, con i sapori, i profumi e le suggestioni di un tempo, è capace di attrarre frotte di visitatori, di stregarli e fargli vivere le emozioni del passato. Sarà per questo che la formula de Su Bixinau Antigu conferma negli anni il suo successo. Sabato scorso, il sabato del villaggio ritrovato, a Tertenia sono arrivati a migliaia, e non solo dalle spiagge di Sarrala, per visitare i tanti stand aperti in paese, gustare le prelibatezze tipiche e immergersi in un’atmosfera magica.

«I visitatori erano tantissimi», gongola Luana Piroddi, giovane presidente della Pro Loco, «e il successo della manifestazione è andato oltre le nostre più rosee aspettative. Una bella risposta per il ventennale di una manifestazione di cui la nostra comunità è particolarmente orgogliosa». Molti momenti suggestivi hanno caratterizzato l’appuntamento. Dalla rievocazione dell’antico matrimonio («apprezzata la riproduzione della vestizione degli sposi», dice Piroddi) con tanto di banchetto nuziale. Sono piaciute anche la ferratura dei cavalli e la lavorazione del latte da cui deriva il formaggio.

Anche l’amministrazione comunale e il sindaco Giulio Murgia hanno motivo di essere soddisfatti. Anche perché il gran finale si è rivelato chiusura degna dell’evento. Maria Luisa Congiu, la voce di Oliena, e Giuliano Marongiu, a sua volta cantante, hanno chiuso la serata con uno spettacolo all’insegna della tradizione.

