Bivio Mes, decisione  entro dicembre  ma prima c’è il Patto  

Prendere ancora tutto il tempo possibile, nella consapevolezza che entro dicembre una decisione sul Mes dovrà arrivare. L'ingorgo di decreti in Aula aiuta, perché è difficile che prima del prossimo mese si possa discutere la proposta di ratifica delle opposizioni. Nel frattempo si vedrà anche come procede la trattativa sul nuovo Patto di stabilità.

Giorgia Meloni si confronta con i suoi vice, e il ministro Giancarlo Giorgetti, per oltre un'ora per fare il punto sui dossier più spinosi sul tavolo del Governo di qui alla fine dell'anno. Guardano tutti a Bruxelles: anche il destino delle concessioni balneari, oggetto della seconda parte della riunione con il ministro Raffaele Fitto che dovrà portare avanti il negoziato con l’Ue. L'esito del tavolo - ha certificato che attualmente è assegnato solo il 33% delle coste italiane - è già stato inviato alla commissione. E sulla base dell'idea della maggioranza, cioè che non ci sia scarsità di risorsa, l'obiettivo sarebbe di mettere a punto una norma, condivisa con Bruxelles, che permetta di dare certezze agli operatori mettendoli al riparo da iniziative delle amministrazioni locali e chiudere la procedura di infrazione.

Si è trattato di «consueti incontri» per fare il punto sui principali dossier, dicono a Palazzo Chigi. Il piatto forte era lo stato dell'arte del Patto di stabilità, illustrato da Giorgetti, che tornerà a discutere con i partner europei forse alla fine della prossima settimana. La partita si dovrebbe comunque chiudere entro l'8 dicembre, quando sono in agenda Ecofin ed Eurogruppo, una settimana prima dell'ultimo Consiglio europeo dell'anno. E il calendario d'Aula, alla Camera, gioca a favore della maggioranza che, con ogni probabilità, causa sovraccarico di provvedimenti come quello sul salario minimo da affrontare, dovrebbe far slittare il voto sul Meccanismo europeo di stabilità.

