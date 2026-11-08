Bivacchi abusivi tra il lungomare  e Monte Cresia 

Due bivacchi improvvisati, allestiti con tende e materiale di recupero, sono stati individuati dalla Polizia locale di Sant’Antioco e rimossi con l’intervento della squadra tecnica comunale. I due giacigli erano stati ricavati in luoghi appartati: una tra la vegetazione del lungomare, l’altra all’interno della pineta di Monte Cresia. Gli agenti hanno constatato che si trattava di accampamenti di fortuna, utilizzati per appartarsi. «Grazie all’intervento della Polizia locale e della squadra tecnica abbiamo smantellato questi bivacchi - ha detto il sindaco Ignazio Locci - non possiamo fare finta di nulla davanti a ciò che non è consentito. Non possiamo tollerarlo. Continueremo a fare presidio del territorio cercando di prevenire fenomeni fuori dalla normalità della buona condivisione sociale. La nostra Polizia Locale verrà ulteriormente potenziata. È un fondamentale presidio di legalità».

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