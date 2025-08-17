VaiOnline
Atletica.
18 agosto 2025 alle 00:14

biumi e ferri a Esterzili si prendono l’extreme trail 

Caldo, salite, percorsi duri e, nel caso dell’Extreme Trail da 21,3 km, anche la distanza non hanno spaventato un centinaio di partecipanti alla giornata di corsa organizzata dall’Atletica Esterzili e dall’Uisp. Il triatleta Stefano Biumi (Cagliari Marathon Club) si è preso il premio più ambito, conquistando la gara lunga in 1.33’57”. Sul podio con lui l’altro M35 Robert Ferrari (3’30” Team) a 1’07” e Marco Marras (M40, Olympia Villacidro), giunto a 4’29”. Più staccati Marco Lecca (M45) e David De Dobbeleer (M40), entrambi in gara con la Runcard. Al nono posto assoluto, Benedetta Ferri (F35, Cagliari Atl. Legg.) in 1.56’55”, alla quale hanno fatto compagnia sul podio Irene Palazzi (F45, Atl. San Martino) e Alessandra Loi (F30, Run to be wild).

Nella 13ª Esterzilincorsa da 9,5 km, comunque impegnativa, ha dominato in 44’16” Giuseppe Cocco (M50, Cagliari Atl. Leggera). Secondo l’atleta della società di casa, Amedeo Deiana (M35), Poi i tre M50, Stefano Siddu (Ampa), Massimiliano Caria (Runners Oristano) e Francesco Tuveri (Cargliari M.C.).

Tra le donne, Valentina Nazarov (F30, Tespiense) si è imposta in 55’46”, precedendo Maria Luisa Posadino (F45, Gp Assemini), Elisa Mura (F30, Runcard), Michela Piga (F35, Lib. Campidano) e Barbara Cadeddu (F50, Cagliari Marathon Club). ( c.a.m. )

