Bitume non conforme, asfalto da rifare 

Lavori in corso per riasfaltare alcune delle strade principali di Assemini. Intervento necessario dopo tagli e ripristini in un alternarsi continuo e non sempre felice. Mezzi meccanici e operai sono impegnati lungo il percorso dei bus del Ctm e dell’Arst, via Rio sa murta e via Sarcidano. Si tratta in parte di manutenzione ordinaria, ma soprattutto del recupero di ripristini incompleti o mal riusciti, a seguito di tagli stradali per opere di enti terzi.

Il progetto

«Grazie a una stretta collaborazione – dice Matteo Venturelli, assessore ai servizi manutentivi – con la ditta contrattualizzata per la manutenzione annuale delle strade (con un accordo quadro di circa 260mila euro), oltre a rivedere le lavorazioni che non hanno soddisfatto l’amministrazione, a causa, ad esempio, di una fornitura di bitume non conforme, stiamo proseguendo con il rifacimento dei corsi e delle principali strade attraversate da traffico pesante. Le anomalie cui stiamo ponendo rimedio, spesso, non sono state responsabilità delle ditte appaltatrici, ma di forniture con problemi di varia natura, inconvenienti questi di cui peraltro anche altri comuni sono stati vittime. Coordinandoci con gli interventi di Enel proseguiremo in entrambe le direzioni di marcia in corso Europa fino all’incrocio di via 2 agosto 1980. Nel corso dell’anno sarà poi la volta di via Cagliari».

Il dibattito

Per la minoranza consiliare, le manutenzioni e le opere pubbliche sono un tema molto sentito e su cui c’è grande attenzione. «La situazione del manto stradale – dice Niside Muscas, (FdI) è da tempo insostenibile: buche, avvallamenti e deterioramenti diffusi mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni. Anche i recenti interventi di ripristino effettuati in alcune zone si sono rivelati inadeguati, rendendo necessaria una nuova manutenzione. È fondamentale un piano di intervento serio e duraturo, che non si limiti a rattoppi temporanei, ma garantisca una riqualificazione efficace».

Le reazioni

Dubbi anche tra i residenti. Sandro Mura vive nei pressi di corso Europa: «Fa piacere vedere che qualche strada viene risistemata, ma la situazione in molte parti della città è davvero imbarazzante per la pessima condizione di strade e marciapiedi».

Rassicura infine sul programma delle opere di manutenzione il sindaco Mario Puddu: «Si tratta di tutti quegli asfalti su cui si sono ravvisati dei problemi che abbiamo cercato, grazie a un lavoro di mediazione e di collaborazione con le aziende e gli enti terzi, di far rifare a regola d’arte chiedendo anche di aggiungere dei piccoli ulteriori tratti come compensazione. La sistemazione dei corsi e dell’asse via Carmine-via Cagliari nei primi 2 anni di mandato – conclude - ci permetterà successivamente di intervenite anche nelle strade secondarie di ogni quartiere».