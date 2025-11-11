Bitti, un paese in lacrime per l’ultimo saluto al medico 

E' un'omelia che tocca il cuore dei presenti quella pronunciata da don Alessandro Muggianu durante i funerali di Ciriaco Meloni che si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di Nostra Signora del Miracolo a Gorofai-Bitti. Una folla numerosa ha accolto le spoglie del giovane medico di appena 44 anni, deceduto in un incidente stradale la notte di venerdì scorso mentre percorreva la statale 729 Sassari-Olbia. Una chiesa e un sagrato che sebbene ampio, ha contenuto appena i presenti, avvolti in un velo di silenzio come in un grande sudario.

«Oggi – ha detto il sacerdote – un'intera comunità si stringe alla famiglia, in questo tempio che per noi rappresenta la festa per celebrare la fede e la devozione a Maria, questo tempio che accoglie tante preghiere, oggi accoglie le nostre lacrime». Una comunità che ha riempito i banchi della chiesa trasformandoli in un dedalo di dolore. C'è la commozione sincera di una comunità che, insieme a don Alessandro attende la salma di un figlio. Ogni parola nell'omelia ha ricordato il valore del medico, il suo impegno a favore delle comunità e dei pazienti. «Nella nostra vita abbiamo sempre la possibilità di provare ciò che valiamo, non contano i giorni della vita ma l'intensità con la quale viviamo. La professione che Ciriaco ha scelto era una missione per poter accogliere giorno per giorno una possibilità di dono per gli altri, certo la figura di Ciriaco ci mancherà cosi come in un periodo di così profonda crisi sanitaria ci manca Maddalena, il giovane medico di Dorgali che ci ha lasciato qualche settimana fa».

Il dolore composto della famiglia custodirà l'eredità di un giovane medico che ha condotto la sua esistenza unendo rigore e talento professionale.

