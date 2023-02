Bitti-Sologo, vertice in Regione con la Provincia e i sindaci 

«È necessario mettere ordine nel quadro dei lavori che devono essere realizzati, convocherò a Cagliari, in assessorato, un incontro con l’amministratore straordinario della Provincia e con i sindaci del territorio per discuterne insieme». Parole di Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori pubblici, deciso a prendere in mano la situazione della Bitti-Sologo, strada vitale per molte comunità come pure per il progetto dell’Einstein Telescope, ma ridotta a brandelli in modo impressionante.

L’impegno

«Metteremo in campo ogni sforzo per dare copertura finanziaria agli interventi necessari e valuteremo insieme alle amministrazioni locali le misure da attuare con l’obiettivo di ridurre i tempi», assicura Saiu. E spiega: «Ho affrontato il tema della viabilità della zona in un incontro con l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro poco dopo il mio insediamento come assessore ai Lavori pubblici. Parliamo di strade provinciali, sia in riferimento alla 73 che alla 3 (la Bitti-Onanì-Lula chiusa dopo l’alluvione del 2020 e ancora impraticabile ndr) e quindi di competenze provinciali. In questi anni sono stati realizzati interventi parziali finanziati con fonti diverse. Ho chiesto una ricognizione degli interventi fatti, di quelli da eseguire, dei finanziamenti ottenuti e delle risorse che occorrono».

La polemica

Creata con gli ultimi fondi che la Cassa per il Mezzogiorno disponeva, la Bitti-Sologo fu accolta da subito come la prospettiva di rinascita per i Comuni dell’interno che in quel tratto di strada di poco più di 17 chilometri avevano intravisto i possibili collegamenti con il resto dell’Isola e del mondo. «Una strada lunga, che invita alla velocità, e soprattutto fatta male», secondo le parole dell’ingegner Antonio Gaddeo, dirigente del settore infrastrutture della Provincia di Nuoro, alle quali risponde Silvestro Ladu, presidente della Comunità montana delle Baronie negli anni della progettazione e messa in opera della provinciale 73, fra il 1991 e 1994, e poi assessore regionale ai Lavori pubblici.