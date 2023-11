Bitti e Torpè, la paura ogni volta che piove 

I rattoppi del dopo Cleopatra appaiono ricordi sbiaditi. Il presente si impasta a un futuro incerto, quando si parla di interventi di manutenzione straordinaria, di corsi d’acqua e canali da contenere e mettere in sicurezza. «L’alluvione del 2020 ha imposto il ricalcolo dei lavori, interrompendo un percorso già avviato - afferma il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini -. Nel 2024 partiranno decine di interventi legati alla gestione dell’emergenza, peccato che debbano ancora essere realizzate le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico». E a Torpè? «È stato fatto l’argine destro del rio Posada, che costeggia il paese - spiega il primo cittadino, Martino Sanna -. Manca l’argine sinistro che dovrebbe tutelare le campagne». Il cuore dell’Isola si scopre vulnerabile, dieci anni dopo quel maledetto 18 novembre 2013 quando l’alluvione si portò via la vita di Giovanni Farre a Bitti, di Maria Frigiolini a Torpè e di Luca Tanzi, il poliziotto ucciso dal crollo del ponte di Oloè, a Oliena. A Bitti, tra i vicoli e le case in pietra, le terribili immagini di morte e devastazione restano impresse nella mente dei residenti. «La nostra è una medaglia a due facce - ribadisce Ciccolini -. In paese sono stati portati avanti diversi interventi migliorativi e andranno a risolvere criticità puntuali, ma la parte della mitigazione del rischio è da realizzare». Sanna, puntualizza: «Per la realizzazione dell’argine sinistro, sul rio Posada, mi risulta che ci siano 11 milioni di euro, ma non riescono a definire il progetto». (g. l.)

