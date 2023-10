Bitti e Cadeddu Accordo  sulle nomine 

Dopo la doppia fumata nera per la Camera di commercio arriva quella bianca che annuncia le nomine saltate le settimane scorse. La vice presidenza va a Giovanni Bitti, presidente di Confindustria, mentre Roberto Cadeddu, presidente di Confesercenti, viene confermato al vertice dell’Aspen, l’Azienda speciale a cui fa capo l’organizzazione di Autunno in Barbagia. Superate le divisioni tra le associazioni di categoria emerse nelle precedenti sedute ieri l’elezione che ha messo tutti d’accordo, sotto la regia del presidente Agostino Cicalò. Non sono mancate le sorprese: Maria Grazia Tegas per Confcommercio si è dimessa dalla Giunta per entrare nell’Aspen. Al suo posto il Consiglio camerale ha votato Maria Luisa Ariu, segretaria provinciale della Cisl. Nel consiglio di amministrazione dell’Aspen entrano anche Gian Battista Coccollone per Coldiretti, Antonio Cambedda per Confcommercio, Gavino Sanna per Confesercenti e Pietro Mazzette per Confartigianato. La Camera di commercio sottolinea «il più ampio coinvolgimento delle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio camerale». E aggiunge: «Si dà avvio a tutta l’attività di programmazione pluriennale per il nuovo mandato e, contestualmente, si procederà ad elaborare i progetti che saranno resi operativi nel 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA