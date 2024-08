Bitti, a rischio un patrimonio: male oscuro e siccità fanno morire le sugherete  

Il colpo d’occhio è eloquente. Persino i non addetti ai lavori notano stranezze cromatiche che allarmano. La siccità si fa largo, ma non è la sola responsabile di quelle fronde annerite. Di quel verde pallido che lascia spazio all’inquietante grigio e svela un comparto in sofferenza. Dopo l’Ogliastra, anche da Bitti il mondo del sughero lancia il grido di dolore, a difesa di quei 140 mila ettari di sugherete che rappresentano un fiore all’occhiello tutto isolano, ora in pericolo.

«La situazione si è aggravata nelle ultime settimane», afferma il docente dell’università di Sassari, Bruno Scanu: «Molte piante sono in sofferenza. Si parla di siccità e di agenti patogeni. Per avere certezze scientifiche, però, è necessario uno studio approfondito».

Comparto a rischio

Per scorgere l’andazzo è sufficiente una passeggiata tra le sugherete, alla periferia di Bitti. Franco Moro, ovoddese e produttore di 20 milioni di tappi di sughero ad annata, con la sua Suber Extra, ha deciso di raggiungere questo angolo di Sardegna.

«Volevo vedere con i miei occhi queste piante, toccarle», ammette sconsolato: «Nel territorio di questo paese vi sono piante che garantiscono un prodotto di assoluta qualità, la base imprescindibile per i miei tappi naturali che andranno a impreziosire pregiate bottiglie di vino».

Moro puntualizza: «In molte cortecce si possono notare dei buchi, indicano subito la presenza di un verme che lentamente farà seccare le piante». Poi aggiunge: «Oramai siamo reduci da tre anni spaventosi di siccità. Stavolta, a completare un quadro già problematico, stiamo constatando come questo parassita stia facendo seccare molte piante, con conseguenze facilmente intuibili. Le produzioni di sughero subiranno un calo drastico, Così come la qualità dei nostri prodotti che rappresenta per noi un caposaldo».

L’allarme

I produttori hanno intuito il dramma, fin dal primo istante. Il mondo accademico, invece, non ha fatto altro che avvalorare le sensazioni di chi vive ogni giorno le campagne dell’Isola e conosce molto bene quelle querce che garantiscono l’80 per cento della produzione sughericola nazionale.

«Dove il fenomeno è più intenso le piante iniziano a mostrare disseccamenti», spiega il docente di Patologia forestale, Bruno Scanu.

Michele Ena, presidente provinciale di Confagricoltura, aggiunge: «Da qualche anno a questa parte osserviamo una moria delle piante da sughero, accentuata dalla siccità, con conseguenti ingenti danni a un comparto importantissimo per la nostra terra. Stiamo parlando di un settore che impiega numerose maestranze. Ecco perché chiediamo alla Regione, e nello specifico all’assessorato all’Agricoltura e alle agenzie collegate, interventi immediati. Ovvero, l’apertura di un tavolo tecnico, in modo da quantificare i danni e per capire le cause del problema (siccità o fitopatologia)».

L’allarme è lanciato. «Nell’ultimo decennio il patrimonio sughericolo sardo ha fatto registrare un evidente declino», ammette Franco Moro, «la speranza è che il nostro appello non resti inascoltato. La politica deve intervenire, questa situazione va avanti da troppo tempo».

Bruno Scanu conclude: «Serve un piano di monitoraggio fitosanitario, uno studio specifico. Occorre mappare le aree colpite e poi approfondire le cause, quei fattori che portano alla morte delle piante».

RIPRODUZIONE RISERVATA