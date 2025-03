Bitcoin, truffa da 110 mila euro 

La promessa era quella di una resa alta degli investimenti, sino al venti per cento sulle somme versate attraverso bonifici continui alle società che si accreditavano come operatori specializzati in acquisto e vendita di criptovalute. Ai risparmiatori venivano mostrati grafici che confermavano la resa dei bitcoin. Ma la realtà, alla fine, è stata tutt’altra. Un nutrito gruppo di galluresi, soprattutto pensionati, ha perso tutti i risparmi nelle operazioni che avrebbero dovuto anche raddoppiare il capitale versato. Le vittime dello cripto truffe sono a Olbia, Arzachena, Porto Cervo, La Maddalena e Tempio con denunce presentate alla Procura della Repubblica, alla Polizia postale e alla Guardia di Finanza. Il bottino, diversi milioni di euro, è stato già trasferito all’estero. La tagliola finanziaria (organizzata in Lituania e Russia) ha fatto una strage in Gallura, anche attraverso meccanismi di manipolazione psicologica delle vittime.

I pensionati

L’età media delle vittime è alta, come gli importi sottratti. Uno dei casi più gravi è quello di una pensionata di Olbia, 84 anni, che è stata “agganciata” con delle allettanti offerte durante la navigazione in rete. La donna ha versato, sicura di investire in bitcoin, circa 110mila euro. La vittima era convinta di effettuare i bonifici regolari anche per pagamenti di tasse (l’imposta sostitutiva del 26 per cento sulla somma guadagnata). Invece il denaro è finito su false piattaforme per lo scambio di criptovaluta. Alla pensionata olbiese, prima che il raggiro venisse a galla, veniva mostrato un portafoglio con un capitale di 216mila euro, ma i fondi erano inesistenti. L’avvocato dell’anziana donna, Antonello Desini, ha confermato la presentazione di una denuncia alla Procura di Tempio. Un’altra pensionata, tedesca, dopo avere venduto degli immobili a Porto Cervo e Olbia, ha investito circa due milioni di euro in bitcoin e l’intera somma è stata fatta sparire da un portafoglio virtuale fasullo. Spiega l’avvocata della donna, Monica Liguori: «L’inchiesta è in corso in Italia e Germania».

Senza speranza

Le indagini sono molto difficili, se non impossibili, per le cripto truffe messe a segno ad Arzachena, La Maddalena e Tempio. Gli importi vanno da 55mila a 26mila euro. Per gli investigatori è difficile anche solo identificare i soggetti, alcuni italiani, che parlavano con le vittime.

