Bitas, un’Isola per tutte le vacanze  

Oltre sette milioni di arrivi nel 2022. È il dato da superare nel 2023, il numero da battere. La Sardegna vola nel panorama turistico internazionale. Lo fa con i tanti eventi mondiali in calendario nei mesi a venire. Prossima fermata Alghero, con la sesta edizione di Bitas, la Borsa interazione del turismo attivo. La città catalana, dal 23 al 26 marzo, sarà infatti centro propulsore di seminari, incontri e scambi per oltre un centinaia di buyer provenienti dall’Italia e dal resto del mondo e duecento operatori locali pronti a presentare l’Isola. «Abbiamo tanto da dare e insistiamo nel dire che dobbiamo andare oltre il mare», ha dichiarato l’assessore al Turismo Gianni Chessa, ieri mattina nella conferenza di presentazione della Bitas. «Questa è la grande occasione per proporre una Sardegna diversa».

L’offerta globale dell’Isola

Turismo attivo come chiave di lettura per lanciare l’Isola in un’orizzonte diverso e contestualizzarla in un racconto a 360 gradi, lontano da un’ottica di destinazione turistica prettamente marina e estiva. «Seppure sia nata come evento di promozione del turismo attivo», ha spiegato Chessa, «la Bitas si è consacrata come l’appuntamento più atteso dall’intera offerta turistica sarda, in linea con le tendenze del mercato turistico, che vedono nelle attività all’aria aperta e nel turismo esperienziale le forme di offerta maggiormente attrattive nel mercato internazionale. Il turismo attivo è la nuova filosofia del turismo sostenibile, considerato sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Un’offerta della “Destinazione Sardegna” che promuove la conoscenza del territorio a stretto contatto con le comunità locali, perciò un’ottima opportunità per far conoscere l’interno dell’Isola, favorendo l’allungamento della stagione turistica e la destagionalizzazione dei flussi».

Pienone di tre giorni

Perché se è vero che questa è un evento dedicato al turismo attivo, è anche vero che racchiude tutti gli asset necessari. Dentro troviamo infatti un’offerta con una Sardegna a tutto tondo: quella dell’accoglienza, del territorio, del sociale. Con un ventaglio di strade percorribili che vanno dal turismo esperienziale, a quello religioso, passando per quello enogastronomico. Una tre giorni ricca, quindi. Con un cartellone che partirà con gli Stati generali del Turismo attivo, con un focus sul turismo accessibile, e proseguirà con workshop di incontro tra operatori, tre seminari formativi e due giornate di educational tour dedicate a buyer e stampa specializzata nel nord dell’Isola. Nel mezzo tante attività collaterali e ludiche, che confermeranno ancora una volta l’attitudine turistica di Alghero.

Nuovi orizzonti

La Bitas si mette quindi al centro e ha un’anima importante che fa rima con sostenibilità, in quelle che sono le sue tre declinazioni fondamentali, economica, ambientale e sociale. Ed è per questo che a gran voce si richiede una visione unanime e strategica per dare un’immagine nuova all’Isola, che parte dalle infrastrutture e arriva alla formazione dei più giovani. «Promuoviamo unicità, non competizione. L’importante è far sistema. Non siamo noi gli avversari», dice Chessa. «I nostri competitor sono altri».

