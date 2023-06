Bisturi sulle concessioni balneari 

Concessioni balneari ridotte dal 20 al 50 per cento per estensione di spiaggia occupata. Una sorta di cura dimagrante per i servizi davanti al mare. Lo prevede il nuovo Piano di utilizzo dei litorali del Comune di Tortolì, approvato il 18 maggio e pubblicato giovedì sul Buras. Il Pul riguarda 17 chilometri di costa per un totale di 6,7 chilometri di spiagge perlopiù sabbiose. Rispetto ai 31.433 metri quadri di superficie assegnati in concessione, il nuovo Pul ne prevede 28.305, ovvero il 10 per cento in meno.

I numeri

Lungo i 17 chilometri di litorale sono 42 le concessioni. Attualmente sulla spiaggia centrale di Orrì, le concessioni si estendono per 5.858 metri quadri. Per il futuro il Piano, adottato il 4 giugno 2020 dall’amministrazione di Massimo Cannas, ne prevede 4.300. Il 26,6 per cento in meno. A Cea si passa da 2.998 metri quadri di arenile in concessione a 1.950 metri: riduzione che sfiora il 35 per cento. Dati che annunciano un’estate bollente sotto gli ombrelloni piantati sulle spiagge dove sventola la Bandiera blu.

Controffensiva

Il caso alimenta preoccupazione tra gli imprenditori turistici e una schiera di avvocati è già al lavoro per presentare le osservazioni, da protocollare entro sessanta giorni. «Gli amministratori che hanno promosso questo Piano - accusa Antonello Moi, 60 anni, proprietario de Su Stancu, a Orrì, e rappresentante sindacale di Fiba Confesercenti - hanno tradito il loro mandato sputando sul piatto dove mangiano, sentenziando la fine del 90 per cento delle aziende che operano sul litorale di Tortolì con un carico occupazionale di oltre 500 unità con le rispettive famiglie. L’unica speranza di noi concessionari è che la nuova amministrazione apra un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria per poter ovviare a questo vergognoso scempio messo in atto da personaggi dallo scarso profilo sia politico che umano».

Carta bollata

Critica anche Claudia Comida (39), presidente regionale di Sib-Confcommercio, il sindacato dei balneari: «Questa iniziativa e le intere modifiche ci trovano in totale disaccordo con quanto compiuto dal Comune commissariato. Assieme ai concessionari di Tortolì abbiamo già dato mandato all’avvocato per impugnare il Piano».

Lungo il litorale di Orrì, giusto per citare un altro fardello, il Pul del futuro non prevede servizi igienici in alcuni stabilimenti. «Roba da terzo mondo», aggiunge la titolare de La Capannina, sulla spiaggia di ponente.