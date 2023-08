Nella puntata di “Bistimenta” riproposta questa sera alle 21 su Videolina e condotta da Ambra Pintore (nella foto) impareremo come si realizza la manica a sonette della camicia femminile di Sestu. Aneddoti e piccoli segreti da scoprire insieme a Rossana Schirru.

Andremo ad Oristano a conoscere l’orafo Nanni Rocca, argentiere pratteri di una famiglia la cui storia inizia nei primi dell’800 in Barbagia, a Gavoi, a sa corte manna. Nanni Rocca si dedicherà alla realizzazione di una gancera. A Cossoine, in compagnia del ricercatore Giovanni Manca, ammireremo l’abito femminile più noto del paese quello caratterizzato dalla gonna nera impreziosita da un terziopelo in seta di rara bellezza.

