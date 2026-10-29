“Bistimenta” riparte con le spose d’epoca 

La nuova edizione di “Bistimenta” parte da Nuoro, dove conosceremo Barbara Bussa, fondatrice del Gruppo Sas Nugoresas, sarta e collezionista. La seguiremo nella vestizione dell’abito da sposa ottocentesco. Torneremo a Pirri da William Cara Zanda: sarto e restauratore, ci mostrerà una parte della sua collezione di fazzoletti in seta. Infine seguiremo Denise Pira nel restauro di alcuni ricami che impreziosiscono la camicia dorgalese. “Bistimenta” è scritto e condotto da Ambra Pintore (foto) con la regia di Massimo Sulis.