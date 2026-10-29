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30 ottobre 2026 alle 00:11

“Bistimenta” riparte con le spose d’epoca 

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La nuova edizione di “Bistimenta” parte da Nuoro, dove conosceremo Barbara Bussa, fondatrice del Gruppo Sas Nugoresas, sarta e collezionista. La seguiremo nella vestizione dell’abito da sposa ottocentesco. Torneremo a Pirri da William Cara Zanda: sarto e restauratore, ci mostrerà una parte della sua collezione di fazzoletti in seta. Infine seguiremo Denise Pira nel restauro di alcuni ricami che impreziosiscono la camicia dorgalese. “Bistimenta” è scritto e condotto da Ambra Pintore (foto) con la regia di Massimo Sulis.

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