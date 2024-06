“Bistimenta” d’arte 

Questa edizione di “Bistimenta” si chiude con la vestizione dell’abito maschile di Atzara il cui corpetto si distingue per i ricami in filo di seta. Insieme a William Cara Zanda, collezionista di Pirri, apriremo una finestra sui contatti che la nostra isola ha avuto ed ha con la Spagna. In compagnia di Silvia Piras, ritorneremo nel Centro Ricerca Artigianato tra Futuro e Tradizione dove si stanno documentando tessuti e ricami di pregio. Infine ad Atzara nel laboratorio di Maurizio Savoldo, scopriremo quante e quali piante possono essere utilizzate nella tintura naturale.

L’appuntamento è questa sera alle 21, su Videolina, con “Bistimenta”, programma scritto da Ambra Pintore, con la regia di Massimo Sulis.