“Bistimenta” d’arte 

Nella puntata di “Bistimenta”, riproposta stasera alle 21 su Videolina, Ambra Pintore (nella foto) , autrice del programma con la regia di Massimo Sulis, si dedicherà alla grande abilità delle ricamatrici di Cossoine che amavano impreziosire bustini e coritos, ma anche i veli da sposa di tulle bianco.

Visiterà poi il museo delle conce di Bosa, le cui pelli conciate servivano per realizzare borse, scarpe, sopravesti, selle ed erano vendute non solo nell’isola ma anche in Nord Italia e Francia. Già nell’800 il traffico era piuttosto fiorente e le pelli venivano vendute a peso. Il viaggio si concluderà con Augusto Mola, artista che realizzerà un busto di donna in argilla con il tipico abito di Tempio.