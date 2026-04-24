“Bistimenta” con Ambra Pintore 

Oggi, alle 21, su Videolina, “Bistimenta” si apre con la storia di un abito da sposa indossato dalla signora Pisanu il 15 agosto 1898, di cui ci racconterà Gigi Frigau, collezionista e restauratore di Sinnai.
Con la direttrice della pinacoteca di Sassari, Maria Paola Dettori, Ambra Pintore si dedicherà ad Eugenio Tavolara e Giuseppe Biasi. Infine, con Francesco Urru, un focus molto interessante sulle gonne in orbace di Samugheo, sas chintas, esempio di una tipologia tipica di questo paese del Mandrolisai.