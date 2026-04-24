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Videolina.
25 aprile 2026 alle 00:30

“Bistimenta” con Ambra Pintore 

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Oggi, alle 21, su Videolina, “Bistimenta” si apre con la storia di un abito da sposa indossato dalla signora Pisanu il 15 agosto 1898, di cui ci racconterà Gigi Frigau, collezionista e restauratore di Sinnai.

Con la direttrice della pinacoteca di Sassari, Maria Paola Dettori, Ambra Pintore si dedicherà ad Eugenio Tavolara e Giuseppe Biasi. Infine, con Francesco Urru, un focus molto interessante sulle gonne in orbace di Samugheo, sas chintas, esempio di una tipologia tipica di questo paese del Mandrolisai.

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