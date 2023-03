Bisoli scalpita: «Pronti a fargli il pesce d’aprile» 

È prontissimo per fare lo scherzetto del 1° aprile al Cagliari e a Claudio Ranieri, l'allenatore del Südtirol, Pierpaolo Bisoli, questo pomeriggio alla Unipol Domus. Afferma sorridendo: «Speriamo di essere noi a fare a loro il pesce d'aprile». Poi il tono si fa serio: «Non siamo al top della forma, però la partita è talmente stimolante da giocare che non mancherà la voglia di fare bene. Ci sarà uno stadio pieno di entusiasmo, un pubblico che conosco bene».

Una partita speciale

«Sono molto legato al Cagliari e alla sua città», ha tenuto a precisare il tecnico di Porretta Terme. «Di fronte ci troveremo una delle squadre più forti di questo campionato. Nelle ultime due gare ha segnato quattro reti a partita subendo pochissimo. Hanno un allenatore che non c'entra nulla con questa categoria, uno dei più importanti a livello europeo. Dobbiamo essere bravi a calarci subito nella realtà che ci aspetta», dice non nascondendo i problemi legati alle assenze, tra infortuni e squalifiche. «Faremo la nostra partita tenendo presente che non siamo al massimo delle nostre potenzialità». Poi ricorda: «Curto ha avuto una distorsione alla caviglia, mentre Belardinelli è stato rallentato da un’influenza. Oltre allo squalificato Tait, che comunque prende parte alla trasferta, mancherà anche Carretta che soffre di un problema alla schiena e non si è allenato». Per questo motivo Bisoli mette in guardia i suoi: «Anche chi non gioca spesso, deve dare assolutamente il suo contributo. A Cagliari dovremo essere bravi a calarci subito nella realtà, perché ci aspetta una partita difficilissima. Siamo pronti», aggiunge, «conosciamo i nostri difetti e cercheremo di nasconderli, piuttosto esalteremo le nostre qualità. Cercherò di mettere i giocatori nelle condizioni di fare il meglio». Un dato importante è certo: zero gol subiti nelle ultime sei trasferte, un motivo in più di orgoglio per l'ex giocatore e allenatore rossoblù: «Come ha detto Ranieri siamo ben strutturati e organizzati. I miei giocatori hanno voglia di portare a casa il risultato e di fare sempre bene. Il merito va solo a loro che ogni volta cercano di portare a casa queste conferme».

