Bisoli ferma il Frosinone e guadagna un bel punto 

Sabato avaro di gol ma con tante sorprese. Il Frosinone non riesce a fare lo scatto decisivo per la Serie A, allo Stirpe i ciociari vengono bloccati sullo 0-0 dal Südtirol di Bisoli. Partita dominata dal Frosinone che ha provato a sfondare in più occasioni il muro difensivo altoatesino. Per i laziali si tratta del secondo pareggio consecutivo. Ed è sicuramente una chance sprecata: una vittoria, infatti, collimata con una sconfitta del Bari – impegnato oggi a Pisa alle 16.15 – sarebbe valsa la promozione aritmetica. Il Genoa vince di misura contro il Cittadella e si porta a -2 dalla capolista, a quota 66. Gara condizionata dal rosso di Giraudo, per doppia ammonizione, mostrato a 3’ dall’intervallo. Nella ripresa il Grifone riesce a sfruttare la superiorità numerica e a trovare il gol vittoria con Gudmundsson, al 70’. I liguri non solo hanno riaperto la lotta al primato ma sono ormai ad un passo dalla Serie A. Termina 0-0 il derby tra Modena e Spal nella splendida cornice del Braglia. Nainggolan cerca di scuotere i suoi, sfiorando in due occasioni il gol del possibile vantaggio. Nella ripresa Ioniță colpisce il palo dalla distanza. Gli spallini rimangono al penultimo posto, con 34 punti, mentre il Modena spreca una clamorosa opportunità per l’aggancio alla Reggina.

Quanti pareggi

Il Como strappa un pareggio contro l’Ascoli. Avvio super dei padroni di casa che si vedono annullare un gol di Cerri per fuorigioco. Nel secondo tempo Dionisi sblocca il risultato su rigore. Poco dopo Cerri fallisce un penalty ma al 91’ l’ex attaccante del Cagliari si riscatta, sempre dal dischetto, per l’1-1 finale. Nel match salvezza di giornata, Perugia e Cosenza si accontentano dello 0-0. Mentre il Palermo sfiora l’impresa contro il Benevento. Sull’1-1 (Sala e Farias) i rosanero segnano al 95’ con Broh ma il Var annulla la rete che avrebbe regalato a Corini 3 punti fondamentali in chiave playoff. Oggi, oltre al Pisa-Bari, si gioca anche Ternana-Venezia.

