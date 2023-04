Bisoli è sincero: meritavano loro  

Non ha problemi ad ammettere la superiorità del Cagliari contro il suo Sudtirol, Pierpaolo Bisoli. Le sue parole nel post partita: «Siamo stati in difficoltà, abbiamo trovato il Cagliari fisico e pimpante ma abbiamo mantenuto lucidità. Prima o poi un'occasione arriva se siamo sull'1-0 - spiega - ma a livello di gioco meritavano loro. Un punto importantissimo». Menzione speciale per Larrivey, autore del gol su calcio di rigore: «Sapevo di portare in squadra un campione a livello morale. È stato ripagato per le panchine che ha fatto. C'è rimasto male per i fischi ma gli ho spiegato che fa parte del gioco e non deve prendersela».

Il Sudtirol è la grande rivelazione del torneo: «Ho giocatori con valori umani e qualità tecniche. Inoltre, e su questo Ranieri è un grande maestro, si è creato un grande feeling tra me e loro. Se non c'è empatia con i giocatori non vai da nessuna parte». Il ritorno a Cagliari è sempre speciale: «Se ripenso a quando ero allenatore mi viene il malumore. Credo nelle favole, nei sentimenti, quando ho sentito gli applausi dalla curva sud mi sono venuti i brividi sono tornato indietro a quand’ero ragazzo. Quando sono atterrato ero in tensione, avevo paura di mancare di rispetto a un popolo che amo».

