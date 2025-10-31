«Bisogna sistemare il campo sportivo di via Matteotti» 

Una richiesta al sindaco Ignazio Locci, affinché venga programmato un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del campo da calcio di via Matteotti, quartiere in cui vive circa la metà della popolazione antiochense, è stata presentata dalla capogruppo di opposizione Ester Fadda. L’ultimo intervento risale al 2019, quando fu installata la rete protettiva. Dopo sei anni, tuttavia, la rete risulta ormai logora e non più efficace. «È importante intervenire al più presto per garantire ai nostri ragazzi un luogo sicuro, decoroso e funzionale dove poter giocare e socializzare – sottolinea la consigliera Ester Fadda – chiediamo il ripristino della rete proteggi-palla e una generale riqualificazione dell’area sportiva di via Matteotti, così da restituirle piena fruibilità e valore per la comunità». La consigliera propone inoltre di valutare l’installazione di un impianto di illuminazione che permetta ai ragazzi di utilizzare il campo anche nelle ore serali. Non nasconde a malincuore che l’utilizzo maldestro della struttura abbia determinato il deterioramento della rete il sindaco Ignazio Locci, che concorda sulla necessità di un intervento. «C’è da dire che anche il precedente intervento ci era costato 21 mila euro - ha detto il sindaco - ce ne vogliono altri 30 mila. Inseriamo nel programma il ripristino della rete e vorrei affidarmi a un corretto utilizzo del campo».

