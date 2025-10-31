VaiOnline
Sant’Antioco.
01 novembre 2025 alle 00:26

«Bisogna sistemare il campo sportivo di via Matteotti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una richiesta al sindaco Ignazio Locci, affinché venga programmato un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del campo da calcio di via Matteotti, quartiere in cui vive circa la metà della popolazione antiochense, è stata presentata dalla capogruppo di opposizione Ester Fadda. L’ultimo intervento risale al 2019, quando fu installata la rete protettiva. Dopo sei anni, tuttavia, la rete risulta ormai logora e non più efficace. «È importante intervenire al più presto per garantire ai nostri ragazzi un luogo sicuro, decoroso e funzionale dove poter giocare e socializzare – sottolinea la consigliera Ester Fadda – chiediamo il ripristino della rete proteggi-palla e una generale riqualificazione dell’area sportiva di via Matteotti, così da restituirle piena fruibilità e valore per la comunità». La consigliera propone inoltre di valutare l’installazione di un impianto di illuminazione che permetta ai ragazzi di utilizzare il campo anche nelle ore serali. Non nasconde a malincuore che l’utilizzo maldestro della struttura abbia determinato il deterioramento della rete il sindaco Ignazio Locci, che concorda sulla necessità di un intervento. «C’è da dire che anche il precedente intervento ci era costato 21 mila euro - ha detto il sindaco - ce ne vogliono altri 30 mila. Inseriamo nel programma il ripristino della rete e vorrei affidarmi a un corretto utilizzo del campo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Acqua, il grande spreco L’Isola disperde scorte grandi come l’Omodeo

Reti colabrodo, le più vecchie nei campi  In un anno via 340 milioni di metri cubi 
Piera Serusi
Regione

«La famiglia? Un’opportunità di sviluppo»

Cocco: sistema organico per rispondere a spopolamento e denatalità 
Giovanna Pittalis
Regione

Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd

Presentate cinquantasei domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni  
(ro. mu)
La protesta

La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso»

«Come faremo a pagare stipendi e tasse?» E rispuntano 65 pale eoliche in mare 
Gianfranco Locci
tensione

Destra e antifascisti, cortei vicinissimi

Grande spiegamento di forze di polizia a Cagliari per due manifestazioni contemporanee 
Luigi Almiento
Riforma della giustizia

Referendum, il No e il Sì già in campo

Il costituzionalista Grosso guida i contrari. Gasparri: avanti con le firme 