«Bisogna sbloccare la lottizzazione» 

La minoranza sollecita il sindaco per l’avvio del tavolo tecnico di confronto tra le parti sul caso della lottizzazione residenziale a iniziativa privata di via dell’Angelo, presentata nel 2005, bloccata da 4 anni e ferma di fatto ai lavori di urbanizzazione primaria. Il tutto a seguito della risposta del sindaco Gabriele Littera («l’amministrazione avvierà un confronto tecnico con l’ingegnere progettista e i lottizzanti per condividere lo stato dell’istruttoria e i profili che richiedono chiarimento») all’interrogazione sul tema della lottizzazione presentata dal consigliere di minoranza Carlo Pahler, che ora chiede di accelerare i tempi. «Per dare seguito concreto a quanto prospettato in Consiglio, è necessario riunire in un unico tavolo di lavoro l’ufficio tecnico comunale, il progettista e i rappresentanti dei lottizzanti, così da analizzare lo stato dell’arte e valutare congiuntamente le migliori soluzioni procedurali», scrive Pahler in un’istanza di convocazione con la quale chiede all’ufficio Tecnico e al sindaco, e detta i tempi: «L’organizzazione e la convocazione formale dell’incontro tra amministrazione, tecnici e lottizzanti da tenersi entro e non oltre il 31 maggio 2026». Il consigliere chiede inoltre «la definizione di un ordine del giorno che permetta di sviscerare le alternative tecniche e le proposte condivise, al fine di garantire un iter successivo caratterizzato da tempistiche rapide e certezze del diritto, a la partecipazione attiva del progettista della lottizzazione Marco Muscas per l'aggiornamento puntuale degli elaborati e della situazione documentale».

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