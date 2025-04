«Bisogna salvare l’arenile del Giunco dall’erosione» 

Le prime avvisaglie alla fine degli anni Ottanta, con la spiaggia ogni estate più stretta, fino allo sconcerto di vedere acqua e alghe oltre i cancelli delle abitazioni, nella parte nord della spiaggia. L’erosione al Giunco, paradiso naturalistico dell’isola di San Pietro, si è insinuata lenta ma inesorabile, stagione dopo stagione.

Da qualche anno, con la mobilitazione dei “Giunchisti” (costituiti in comitato) e gli interventi dell’amministrazione comunale, si sta cercando una soluzione ad un fenomeno in parte naturale e in parte dovuto a cause locali, come aveva già messo in luce lo studio del Cnr di qualche anno fa. Il mancato apporto di sabbia, con lo stop alle attività produttive del canale del Macchione e la fine della produzione del sale, ha inciso non poco sull’erosione che ha colpito il Giunco. «Nel 2020 abbiamo sistemato una barriera di canne sulla spiaggia per contribuire a trattenere la sabbia – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – c’è stato anche uno studio del Cnr per capire cosa stesse succedendo al Giunco». Tra le altre iniziative, sono state fatte analisi batimetriche e studi sui venti: «I risultati di quello studio – continua - sono stati fondamentali per instaurare un dialogo con la Regione, fino a quando il Giunco è stato inserito tra le spiagge a rischio e abbiamo ottenuto 2 milioni di euro di fondi regionali. Ora siamo alla fase degli studi propedeutici alla progettazione. C’è da dire che sulla nostra isola ci sono anche altre zone interessate dall’erosione, come ad esempio Tacca Rossa che ha una situazione ancora più compromessa, con le case che si trovano praticamente in acqua. Un problema che abbiamo già segnalato all’assessorato all’Ambiente».

Tornando al Giunco, a difesa di questo paradiso negli anni scorsi si è costituito un comitato ad hoc. «In gran parte siamo carlofortini che hanno imparato qui a camminare e nuotare – dice Marco Conte, presidente del comitato – ma ci sono anche molti non residenti appassionati. La spiaggia se n’è andata anno dopo anno, a partire dalla fine degli anni Ottanta. Abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto e sono iniziate le nostre campagne di sensibilizzazione, con magliette, cartelli, assemblee pubbliche. La spiaggia non è la nostra, vogliamo essere una forza coesa di collaborazione e critica, se serve, dell’operato del Comune, senza fede politica. Occorre programmare seriamente le soluzioni per questa meraviglia della natura che soffre di un delicato equilibrio idrogeologico».

RIPRODUZIONE RISERVATA