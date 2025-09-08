«Bisogna riscoprire lo spirito vincente della Pratobello 24» 

Dopo il grande successo della manifestazione di Mogorella, gli attivisti contro l’invasione delle rinnovabili fanno sentire di nuovo la loro voce. Il Presidio permanente del Popolo sardo, nato dalle manifestazioni contro il trasporto delle turbine e delle pale eoliche dal porto di Oristano-Santa Giusta, batte il tasto sul vuoto normativo che sta agevolando decine di progetti e compromettendo aree di grande interesse storico-paesaggistico in Sardegna.

«Il punto della questione è proprio il vuoto normativo», dice Davide Fadda, portavoce del Presidio permanente.

«Un Governo che non difende un suo provvedimento (il Decreto Fratin, di fronte al Consiglio di Stato che lo cassa), e una Regione che sullo stesso aveva espresso un’intesa formale (incentrando la propria azione legislativa proprio sul Decreto Fratin, risultato nullo), sono equamente complici di fronte al disastro incombente». La contestazione dei manifestanti viene dalle conseguenze: «Alla fine le autorizzazioni le rilasceranno i Tar e a nulla servirà la nenia dei nostri governanti regionali, che in ogni sagra paesana o momento pubblico, rinnovano il verbo come fosse un mantra, ripetendo all'infinito: "noi non abbiamo autorizzato nulla"».

Ma per i Comitati la questione è un’altra: «Sono proprio i nostri politici a fare poco o nulla per bloccare veramente l’assalto eolico e fotovoltaico della Sardegna. Anzi, in alcuni casi, si lavano le mani dalle proprie responsabilità».

La conclusione del discorso del portavoce del Presidio permanente del Popolo sardo è inequivocabile: «Tocca ai figli di Sardegna, mi riferisco davvero a tutti, rescindere quel cordone ombelicale che ci impedisce di crescere», è la conclusione di Davide Fadda. «Tocca ad ognuno di noi prendere posizione, spogliarsi delle superflue vestigia del particolarismo e, in simbiosi mutualistica, percorrere l'unica via che può salvare la Sardegna: Pratobello».

Un discorso che sembra preannunciare nuove iniziative di protesta, che tra l’altro sono allo studio del movimento che, va ricordato, ha presidiato il Consiglio regionale per far valere le ragioni della Pratobello 24 contro le direttive della legge regionale 20. Insomma, non è da escludere un autunno caldo, non solo dal punto di vista climatico.

