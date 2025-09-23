«Bisogna riaprire l’aeroporto di Fenosu» 

Finalmente l’aeroporto di Fenosu diventa tema di discussione anche in Regione. «Con l’audizione di ieri, che ha coinvolto l’assessora dei Trasporti Barbara Manca, i rappresentanti di Enac e i vertici della società di gestione dello scalo prosegue spedito l’impegno della Regione per il rilancio degli aeroporti periferici», si legge in una nota a firma del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas.

Nei giorni scorsi, Enac ha inserito lo scalo di Tortolì nella rete nazionale dei piccoli aeroporti e verrà collegato giornalmente, con un aereo di massimo 20 posti, a Roma Urbe. Una svolta importante per quello scalo ma non per Fenosu, che non è stato considerato. «Quanto succede per il nostro aeroporto, affidato a una gestione privata, non è soddisfacente – rimarca Solinas – Da quando è stato ceduto dagli azionisti pubblici, l’aeroporto è sostanzialmente inattivo anche se è stata rinnovata, con prescrizioni, la licenza operativa da parte di Enac. Durante l’audizione abbiamo rimarcato la volontà di portare avanti insieme alla Giunta regionale tutte le attività necessarie per garantire che l’aeroporto di Fenosu venga messo a valore. Abbiamo inoltre ribadito quanto una mancata ripartenza non possa considerarsi tollerabile, chiedendo all’attuale gestione di avere prospettive certe e immediate di rilancio».

