«Bisogna recuperare le acque reflue contro la crisi idrica» 

Ridurre sprechi e perdite, aggiornare e sostituire le condotte e gli impianti più vetusti. Ma soprattutto, affiancare all’oramai lacunosa dotazione idrica annuale fornita degli invasi di Punta Gennarta e Medau Zirimilis le potenziali fonti integrative di approvvigionamento rappresentate dalle acque reflue trattate provenienti dal depuratore gestito da Abbanoa nella zona di Barega e dai pozzi minerari di Campo Pisano e di Ceramica, attualmente di competenza di Igea. Sono tra le proposte presentate ieri nella sede di Iglesias del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale (Cbsm) per superare il deficit idrico che sta interessando la valle del Cixerri.

Le proposte

«Studi e proposte - ha evidenziato il presidente del Cbsm Efisio Perra - con le quali confermiamo la piena operatività del Consorzio e che sono finalizzate ad ottenere finanziamenti ad hoc per rendere l’intera area maggiormente resiliente alle annate siccitose». Già, perché già da due anni, a scopo precauzionale nel sub-comprensorio del Cixerri (6 mila ettari netti di estensione di cui 1.200 irrigati, 500 chilometri di condutture, 2.500 consorziati) si soddisfa solo il 50 delle richieste d’acqua dei consorziati.

Studio preliminare

Quello presentato ieri è un dettagliato studio preliminare con il quale il Cbsm mira a placare la “sete” dei propri soci in un distretto esteso tra Iglesias, Domusnovas, Musei, Villamassargia, Siliqua e Carbonia che da alcuni anni soffre dell’esiguo rifornimento dello sbarramento di Punta Gennarta, attualmente contenente soli 3,5 milioni di metri cubi d’acqua (a fronte di una capienza di 15 milioni) e di quello da tempo del tutto assente dell’invaso di Medau Zirimilis sul quale l’Enas sta compiendo dei lavori. Una situazione che si intende invertire con una serie di proposte immediate ed a breve e lungo termine dal costo totale di 22,5 milioni di euro. Sostanzialmente il Cbsm punterebbe a completare i due interventi già essere (ricevuti 2 milioni di euro nel 2022) per interconnettere il bacino di Uta Nord al distretto irriguo del Cixerri (in parte già eseguiti, i lavori hanno dato fondamentale sollievo ai consorziati di Siliqua, come ha ricordato l’assessore all’Ambiente del comune Isacco Fanni) e ad utilizzare l’acqua dei pozzi minerari di Igea di Campo Pisano e di Ceramica e dell’ex Zir gestito dal comune di Iglesias.

«Disponiamo di enormi giacimenti idrici a livello minerario che non abbiamo mai utilizzato - ha evidenziato l’assessore all’Agricoltura di Iglesias Vito Spiga - e l’anno scorso abbiamo già messo a disposizione, per precauzione, le condotte dell’ex Zir. Siamo pronti a rifarlo».

Sprechi e consumi

La necessaria sensibilizzazione sulla riduzione degli sprechi e su consumi più sostenibili sono altri temi sviscerati nell’incontro. Particolare dibattito ha creato l’idea (a lungo termine) di immettere nella vasca di accumulo di Barega (tra l’altro da riattivare) i reflui trattati provenienti dal depuratore intercomunale di Iglesias: «Un’opzione già accettata e praticata in tanti territori che porterebbe ad avere una seconda vasca di carico per tutta la rete del distretto», ha affermato Efisio Perra. Scettico sul punto il consigliere regionale Gigi Rubiu (consorziato ed in passato più volte alto dirigente del consorzio di bonifica del Cixerri): «Faccio parte della Commissione Agricoltura e farò la mia parte in Consiglio Regionale anche per modernizzare la legge 6 del ’96 e ridurre al minimo i costi per i consorziati e per le spese di gestione su traverse e pompe di sollevamento. Terrei però come ultima opzione l’uso dei reflui, sia per questioni tecniche sia per la rilevante questione della qualità dell’acqua che si andrebbe ad utilizzare».