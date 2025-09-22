«Bisogna proseguire con le iniziative sociali e culturali»  

I numeri degli allontanamenti effettuati in piazza del Carmine (18 in pochi giorni) ma anche gli arresti (quattro) sono soddisfacenti e «rappresentano un importante messaggio per la sicurezza dei cittadini». Ma il prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, firmatario dell’ordinanza che ha istituito la zona rossa attorno a piazza del Carmine, nel lodare l’attività delle forze dell’ordine, «perché i responsabili dei reati vengono quasi sempre identificati», e della proficua collaborazione con la Procura, sposta il tiro: «La sicurezza», ricorda, «è rappresentata da più azioni coordinate e integrate. Per questo è necessario insistere con i progetti di riqualificazione urbanistica e con gli investimenti nel sociale e nella cultura».

L’attenzione delle istituzioni dunque è alta non solo nei quartieri del centro storico, ma anche nelle periferie con numerosi progetti avviati dalle ultime amministrazioni comunali. E sono fondamentali, come ribadito dal prefetto, anche gli accordi sottoscritti proprio dalla Prefettura: «Quello con il comune di Cagliari sul patto per la sicurezza urbana, la formazione dell’osservatorio regionale sulle periferie, e i protocolli antimafia siglati con la Procura di Cagliari e con le diverse amministrazioni del Sud Sardegna». (m. v.)

