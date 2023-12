«Bisogna investire di più sulla sanità» 

In occasione delle festività il vescovo di Ales-Terralba monsignor Roberto Carboni ha fatto visita ai malati nell’ospedale Nostra Signora di Bonaria. Dopo la messa, animata dal coro di Gonnosfanadiga, il vescovo, accompagnato dal cappellano don Mario Meloni e da medici e dirigenti dell'ospedale, ha visitato alcuni reparti. Il vescovo ha incontrato tanti pazienti che potranno rientrare a casa per le festività natalizie e tanti altri che invece resteranno in ospedale. «Sono qui per una visita ai malati ma anche per incontrare il personale sanitario, per incoraggiarlo e ringraziarlo per questo servizio fondamentale», dice. «I pazienti hanno bisogno di professionalità ma anche di attenzione, di fiducia e speranza: solo il medico può fare questo, anche nelle situazioni più difficili, con una parola, apre sempre un cammino di speranza». E c’è anche il messaggio politico. «I poli sanitari sono in sofferenza. Bisogna investire di più. La gente ha diritto a una sanità vicina». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA