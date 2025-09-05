«Bisogna accelerare per l’impianto di Gnl» 

«Dal 20 giugno ancora nessuna riscontro sull’impianto Gnl, tutto in stallo. Il silenzio della Giunta regionale aumenta l’incertezza e i rischi per il territorio». Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuele Cera torna all’attacco dopo l’interrogazione presentata lo scorso 20 giugno per chiedere chiarimenti sullo stallo del progetto al porto industriale di Santa Giusta. «Da allora nessuna risposta dalla presidente della Regione né dagli assessori competenti, né la questione si è sbloccata. Un silenzio inaccettabile». Cera sollecita l’esecutivo sulla mancata espressione dell’Intesa con lo Stato, indispensabile per l’avvio dell’impianto di rigassificazione e distribuzione del Gnl proposto dalla Ivi Petrolifera. «Dal 2022 la procedura statale è conclusa con esito positivo, anche il Ministero ha inviato tre solleciti alla Regione, rimasti senza esito - aggiunge - La mancanza di risposte rischia di determinare la definitiva sottrazione della competenza alla Regione, con il procedimento già rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Un fatto gravissimo – che segna una perdita di autorevolezza della Sardegna e può produrre pesanti conseguenze economiche e ambientali». ( s.p. )

