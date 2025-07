Biscotti, pane e pecorino in Giappone 

Il Gal Barbagia ha preso parte alla missione istituzionale e promozionale della Regione Sardegna all'Expo di Osaka , contribuendo a portare in Giappone le eccellenze produttive e le tradizioni culturali del proprio territorio, insieme alla rete dei gal sardi.

Il Gal ha presentato alcuni prodotti simbolo della Barbagia: i biscotti di Fonni, il pane carasau e il formaggio pecorino . Queste specialità sono state protagoniste della serata dedicata al Carnevale della Barbagia , all'interno dello spazio espositivo denominato Casa Sardegna. I

Il Direttore del Gal Barbagia, Claudio Perseu , ha presentato i prodotti del territorio durante la missione, curando i rapporti con gli operatori e contribuendo a creare nuove opportunità di visibilità e collaborazione.

«La partecipazione all'Expo di Osaka è stata un'occasione preziosa per promuovere le imprese e le tradizioni della Barbagia nel mondo», ha dichiarato il Presidente del Gal Barbagia, Paolo Puddu. «È la prova di quanto sia importante lavorare in rete, unendo le forze di territori, istituzioni e sistema produttivo, per rafforzare la presenza delle nostre eccellenze sui mercati internazionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA