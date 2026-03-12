Bis di Van der Poel e di Vingegaard 

Mathieu Van der Poel concede il bis. L'olandese vince ancora alla Tirreno Adriatico di quest'anno, nella quarta tappa da Tagliacozzo a Martinsicuro, e lascia intendere agli avversari si essere già in piena forma per la Milano-Sanremo. Gioisce anche Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), secondo in volata che, grazie ai 6” di abbuono, conquista la maglia azzurra di leader della corsa. Sul traguardo della piccola località teramana, il fuoriclasse dell’Alpecin-PremierTech ha regolato un drappello di 14 corridori selezionati dall’ultimo strappo a 12 km dall'arrivo. Pellizzari che, in mezzo a corridori più veloci di lui, ha giocato d'astuzia allungando solo nei metri finali e conquistando il secondo posto davanti al norvegese Tobias Halland Johannessen. In classifica adeso Isaac Del Toro, messicano della Uae Emirates (10° al traguardo) ha ora 2” di ritardo da Pellizzari. Ma attenzione a Primoz Roglic: lo sloveno compagno di squadra di Pellizzari è terzo a 21”. Oggi una delle tappe più attese di questa edizione della Tirreno Adriatico: la Marotta-Mondolfo-Mombaroccio, con la doppia scalata del Santuario del Beato Sante destinata a fare selezione in classifica.

Show alla Parigi-Nizza

Se Vdp ha firmato il bis, ben più spettacolare è quello di Jonas Vingegaard nella quinta tappa della Parigi Nizza, da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux di 206,3 km, con 2724 metri di dislivello. Con la seconda vittoria per distacco di fila, il danese della Visma-Lease a Bike ha rafforzato il primato: adesso ha 3’22” su Dani Martinez (Red Bull-Bora), unico rivale credibile. Oggi la Barbentane-Apt di 179,3 km.

RIPRODUZIONE RISERVATA