Piovono accuse ed incriminazioni su Donald Trump, che continua ad tacciare di complotti «l’incompetente Biden» e la giustizia Usa. Accusato di aver consapevolmente conservato a Mar-a-Lago informazioni riservate sulla difesa nazionale Usa, esattamente come per l’imputazione sull’assalto a Capitol Hill l’ex presidente si è dichiarato non colpevole.