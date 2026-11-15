LEVI. Dopo il successo nel gigante di Soelden, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha vinto in 1’48”04 anche lo slalom speciale di Levi, in Finlandia. È la sua decima vittoria in Coppa del Mondo. Con lui sul podio il francese Clement Noel in 1’48”60 e lo svizzero e campione olimpico Loic Meillard in 1’48”77. Per l'Italia c'è la splendida seconda manche di Alex Vinatzer, l'unico azzurro rimasto in gara, che con il miglior tempo assoluto è stato catapultato dalla 23ª posizione a un prezioso quinto posto in classifica in 1’48”91. La Coppa del Mondo torna ora sulle Alpi: sabato prossimo slalom speciale donne a Gurgl, in Austria, e domenica slalom uomini.

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