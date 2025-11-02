bis della real sun service, prima vincente del caprera 

In Eccellenza la Real Sun Service vince e guida il torneo. Esordio con vittoria per il Caprera, primo successo anche per la Pgs Audax Frutti d’Oro e per l’Alghero. La Serie C invece ha riposato.

Esagerata

Secondo successo per la capolista Real Sun Service, che a Porto Rotondo supera la matricola smeraldina 5-1. Palmas sblocca la gara dopo pochi minuti, poi Zucca raddoppia e Tola cala tris chiudendo la prima frazione di gioco. Nella ripresa Sau e ancora Tola arrotondano il risultato. Di Filigheddu (per il momentaneo 3-1) la rete delle padrone di casa.

Comincia bene il Caprera di Angelo Cossu: al Pietro Secci di La Maddalena le biancoverdi si impongono con un netto 7-0 sul Maracalagonis. L’inerzia della partita si delinea già nel primo tempo col parziale di 4-0. Domingos (tripletta) e le doppiette di Lupo e Gasmi decidono il match.

Scorpacciata di reti dell’Fc Alghero che contro la Marzio Lepri Torres esagera con un incredibile 16-0: in evidenza Manti con cinque reti, Pintus con quattro e Dimarco con tre. Natalini (doppietta), Cherchi e D’Alessandro arrotondano il bottino.

Nell’anticipo di sabato la Pgs Audax Frutti d’Oro riscatta la sconfitta dell’esordio imponendosi in rimonta sulla Gioventù Assemini per 2-1: alla rete iniziale di Parmentola per le ospiti risponde Carecci con un colpo di testa. Ma a regalare i primi tre punti alle biancoverdi è la punizione dai trenta metri di Simbula.

Nell’altro anticipo l’Atletico Uri cala il poker sul Simaxis grazie alle doppiette realizzate da Pinna e Manos.

Domani Marzio Lepri Torres e Caprera scenderanno nuovamente in campo per il recupero della prima giornata, mentre mercoledì si giocherà il posticipo del secondo turno: il Castello Cagliari sfiderà il Tortolì, che all’esordio (nel posticipo di martedì scorso) ha sconfitto l’Atletico Uri per 3-0 con reti di Lobina, Deiana e Gessa. Per le rossoblù di Marco Nieddu successo incoraggiante.

La sosta

Prima sosta stagionale per la Serie C e le tre squadre sarde del torneo. Si torna in campo domenica col quarto turno, che nel girone A propone il primo derby sardo del torneo: a Sassari va di scena la sfida tra la Torres, reduce dallo sfortunato ko interno contro il Lesmo, e l’Atletico Uri, che viene dal pesante 5-1 subito dalla Caronnese.

Le giallorosse di Ángeles Parejo sono alla ricerca dei primi punti stagionali e la sfida sarà particolarmente sentita dall’allenatrice spagnola, grande ex della partita. Completa il quadro la Tharros, fresca del primo successo (di misura) conquistato contro la Azalee Solbiatese: le biancorosse vogliono continuare la striscia positiva in casa contro il Torino.

RIPRODUZIONE RISERVATA