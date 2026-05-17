bis della medilav negli over 

La Medilav si conferma campione della categoria Over e bissa il titolo dello scorso anno (conquistato nella finalissima contro la Muppet), superando in rimonta lo Sporting Diddo’s per 2-1. La partita si accende solo nella ripresa, dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio: Murgia (di testa su assist di Di Martino) e Sibono (su suggerimento di Floris), siglano il successo dei detentori. Di Scotto, di testa sugli sviluppi di un corner, la rete del vantaggio iniziale dei blu, che hanno tenuto testa ai campioni in carica.

Scontro diretto

Sarà Is Cortes-Santiago la finalissima della categoria Master in programma sabato. Con le doppiette di Farci e Marini e le reti di Pigliacampo e Argiolas, la regina della prima fase del torneo, ha sconfitto la Fedele Lecis (a segno con Meglio) per 6-1. I selargini sfideranno per il titolo di categoria il Santiago Allianz 051: la squadra allenata da Federico Deiana si è imposta infatti per 2-1 sul Kalagonis, con reti di Feboli e Bonu. Per i maresi il gol è di Rubiu.

Ultimo atto

La Pgs Audax Frutti d’Oro vola in finale negli Ultra. La squadra biancoverde (che mercoledì aveva chiuso la fase a gironi con un pareggio per 1-1 nel posticipo con la Cra RS Mediterranea/Ulisse) si è imposta sui Colonial Fruits per 2-0, grazie alle reti di Lampis e Contu. L’altra semifinale è stata posticipata a domani: a contendersi la finalissima di sabato prossimo saranno Libertas Barumini e Fly Divani, due delle protagoniste assolute della stagione regolare. La squadra giallorossa ha concluso la fase a gironi al primo posto, mentre i monserratini, detentori del titolo, hanno chiuso in testa la prima fase.

Vincitrice

La De Amicis infine si aggiudica il titolo dei Senior: dopo un campionato dominato dall’inizio alla fine, i cagliaritani si sono imposti su I Love Pizza Monserrato per 2-1, con le reti dell’argentino Perez e del solito Gherazzu.

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