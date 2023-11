bis a tandalò, Galli è ancora Re dello sterrato 

Gigi Galli non cede lo scettro e, dopo un weekend da protagonista, si conferma Re di Tandalò. Tra i 111 partenti della 7ª Cronoscalata su terra - Memorial Nicola Imperio, organizzata a Buddusò da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, il valtellinese si era distinto già sabato, dominando le prime tre speciali. Ieri ha conquistato anche nelle ultime due e, dopo essersi aggiudicato l’Atipica Sperimentale, ha vinto - con record del tracciato - anche il “Manscione Finale”. Alle sue spalle lotta al centesimo tra il campione spagnolo Lopez, navigato da Michela Imperio, e Umberto Scandola, con l’iberico 2º nella Atipica Sperimentale e il veronese 2º nel Manscione. Lo spagnolo Ventin primo tra i kartcross, Stefano Marrone e Daniele Canu quinti assoluti e primi dei sardi nell’Atipica davanti a Valentino Ledda (vincitore U25 ma out per guasto meccanico nel Manscione), Quirico Fundoni migliore dei sardi nel Manscione. Nel Campionato Italiano Velocità Fuoristrada trionfo di Duilio Lonardi e Stefania Paganelli, nelle altre categorie dell’Atipica successi di Horniakova (femminile e Velocità), Righelli-Bonassi (Fuoristrada), Salvatore Sanna (slalom), Luca Sanna (Auto Storiche) e Autoservice Sport tra i team.

Le classifiche

Atipica Sperimentale : 1) G. Galli (Kia Rio Wrx) in 12’50”50; 2) J. Lopez-M. Imperio (Hyundai i20 R5) a 27”98; 3) U. Scandola-M. Stella (Hyundai i20 R5) a 30”44; 4) G. Ventin (Yacar 600) a 45”92; 5) S. Marrone-D. Canu (Skoda Fabia R5) a 55”02.

Italiano Velocità Fuoristrada : 1) Lonardi-Paganelli (Rotax Maverick X3) in 18’21”86; 2) L. Pagani (Bombardier Maverick X3) a 25”43; 3) C. Esposto (Polaris Zrz 1000) a 1’34”86; 4) I. Milano (Volkswagen Mini) a 3’53”08; 5) D. Greco (Volks- wagen Suzuki Tdi) a 4’15”92.

Manscione : 1) Galli (Kia Rio Wrx) in 3’07”743; 2) Scandola-Stella (Hyundai i20 R5) a 7”543; 3) Lopez-Imperio (Hyundai i20 R5) a 7”544; 4) Ventin (Yacar 600) a 9”855; 5) Q. Fundoni (Suzuki 600) a 14”142.

Extreme E piange LeDuc

Il pilota americano Kyle LeDuc si è spento sabato, a 42 anni, per un male incurabile. Aveva corso a Teulada, con Chip Ganassi Racing, nel 2021 e nel 2022, anno in cui aveva ottenuto all’Island X Prix l’unico successo nella serie Extreme E, riservata ai Suv elettrici. In carriera aveva vinto 7 Pro4 Offroad Championship e una P-Lite.

