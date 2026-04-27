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Siniscola.
28 aprile 2026 alle 00:23

Birrifici e cantine, vetrina di due giorni 

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Il 30 aprile e il 1° maggio a La Caletta di Sinicola la settima edizione di CalaBeer &wine tra artigianato, musica, sport e innovazione. All’evento organizzato dall’associazione culturale Kawham gli stand di cinque birrifici (Marduk Brewery, Arabus Beer, Cbw by Triulada, Birrificio Agricolo Reforte e Microbirrificio Santu Jorgi) e di quattro cantine (Binza ’e su Re, S’assu, Del Rimedio, Azienda agricola Nicolò Meloni). In programma anche il live di Pino Scotto e un convegno sull’Ai e il mondo del lavoro. La manifestazione, ideata e progettata dall’associazione Kawham con il patrocinio del Comune di Siniscola, conferma la formula vincente tra gusti e sapienze locali, musica e riflessioni.

«Vogliamo dimostrare, grazie al supporto del tessuto imprenditoriale e istituzionale, che la comunità è un laboratorio di idee e prodotti attivo tutto l’anno. L’obiettivo è che la manifestazione permetta a tutti di apprezzare la qualità dei nostri sapori e il valore del lavoro artigianale, promuovendo un’immagine della nostra terra che non si esaurisce con l’estate», spiega Davide Fais, presidente di Kawham.

Il Primo maggio ore 12 nel piazzale della chiesa il convegno “La nuova cassetta degli attrezzi: l’Ia e il mondo del lavoro”.

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