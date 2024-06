Birre artigianali e buon cibo, scommessa vinta 

Il lago di Gusana si conferma sempre più cornice turistica, col successo del festival BeerBagia, nel weekend appena trascorso. L’evento, nato lo scorso anno per valorizzare le produzioni birraie artigiane, ha visto protagonisti i birrifici Bam, Nanumoru, Exmù,Mascagni, d’Ogliastra, Reforte, Birra Puddu, Masko e Zemyna, fra degustazioni, musica, escursioni e il primo concorso “BeerBagia Homebrewing”. Col trionfo di Deni Zedda con una "Belgian Ale" prodotta con piante sarde e miele bio di Teti.Dopo l’apertura di venerdì, sabato si è entrati nel vivo con i live di Fred & The Black Guys e Alessandro Lopane, il percorso degustativo nella cantina Garau, il dj set G’N’B e il concertocon i Persiana Jones. Ieri tappa conclusiva con le escursioni in mountain bike con Biking Gavoi, il pranzo degustazione a cura dell’osteria Borello, laboratori per bambini, la musica dei Panka Alma Trio e degli Shakin’apes – molly’s chamber. «Una tre giorni di successo – commenta il sindaco Salvatore Lai – un plauso all’associazione Beer Fest che ha scommesso su un festival diverso che valorizza produzioni a chilometro zero fra arte, cultura e scenari unici. Soddisfazione da parte di organizzatori e strutture ricettive, guardiamo già al prossimo anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA