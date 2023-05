Birralguer, festival rinviato a causa del maltempo 

Rinviata per maltempo la 17^ edizione di Birralguer- Sardinian Craft Beer Fest, il più longevo festival di birre artigianali in Sardegna. L’evento si sarebbe dovuto svolgere da giovedì 1 a domenica 4 giugno, ma le previsioni meteo sono proibitive e così gli organizzatori hanno deciso di cambiare i programmi. «L’obiettivo, solo rinviato, era realizzare un’edizione memorabile per festeggiare i primi 10 anni di attivita del Birralguer: 4 giorni di evento, circa 100 tipologie di birra artigianale, 20 birrifici, 20 operatori di street food tra stand e track, 15 tra concerti e dj set con tanto di ospiti internazionali, circa cinquanta artisti sul palco e un super mercatino degli artigiani», spiegano.

RIPRODUZIONE RISERVATA