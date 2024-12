Birralguer anima il vecchio mercato 

Il vecchio mercato ortofrutticolo tiene aperti i battenti per la 20^ edizione del Birralguer Sardinia Craft Beer Festival in versione natalizia. La rassegna delle birre artigianali più longeve dell’Isola promossa dall’associazione Beach Group Alguer. L’appuntamento è a partire da oggi e fino al 29 dicembre con la solita formula: bionde e rosse, crude e non filtrate, accompagnate dalle eccellenze della gastronomia locale e dalla musica dal vivo. I fusti verranno aperti dalle 17 del pomeriggio di oggi, con una line up musicale in grado di coinvolgere tutti i presenti: Roxidiana, Skaosss, Dj D.One; sabato 28 invece Volume 2, Dep Band di Gavino Depalmas, Sir Frank e domenica 29 dicembre Anima Soul, Senza Base, Dj D.One.Con Birralguer Winter Edition la regina dell’evento sarà la birra artigianale, in un viaggio che attraverso luppolo e malto porterà gli ospiti dalla Sardegna a fare un giro tra i birrifici sardi più all’avanguardia, tra cui Isola, Nora, 4Mori, Bam, Lìera, Dolmen, Seddaiu, Trulla, Ballalloa, Masko, Zemyna solo per citarne alcuni.

Una formula super collaudata che piace a residenti e turisti e che animerà per tutto il fine settimana il vecchio mercato, riaperto al pubblico in occasione delle festività natalizie, con diversi eventi legati alle produzioni locali: dal vino, ai prodotti ittici, passando per la filiera cerealicola e all’arte e alla passione brassicola. Un progetto inserito nel ricco calendario di eventi legati al Capodanno, organizzato in collaborazione con il Comune e la Fondazione Alghero.

